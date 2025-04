Xdinary Heroes se desata con ‘Beautiful Mind’

Xdinary Heroes es la banda que llega con Beautiful mind atreviéndose a mezclar rock alternativo, punk, metal y progresivo. En este albúm, la banda hace lo suyo de una manera tan explosiva que parar de escuchar parece imposible. Éste es su sexto mini álbum y con 7 canciones nos lleva de la mano por un viaje que pasa del caos a la catarsis desde el primer track.

Si bien la sinergia que se logra entre géneros, personalidades y voces se escucha a algo que Xdinary Heroes tiene dominado, sus otros 5 álbumes no prepararon a los Villains (nombre del fandom) para lo que podría venir esta vez, así que toca verlo detalladamente, apreciando cada momento.

Simplemente, Xdinary Heroes

Desde el inicio, en el primer segundo, se dice todo lo que necesitas saber: “Beautiful Life” entra al juego con guitarras que atraviesan, una batería que no deja respirar y una sensación de libertad que solo puede ser rock. El maintrack de este álbum envuelve con guitarras y percusiones que avecinan una canción que juega entre la realidad y lo que no estamos viendo, mientras que “Diamond” es pura actitud, de esa que te orilla a gritar acompañado de guturales. Sinceridad pura.

“George the lobster” es el tipo de track que te atrapa sin que te des cuenta con un groove que no te suelta. Y si pensabas que eso era todo, llega “Fight me”: punk, energía, rabia. Pero no todo es así: “More than I like” es un momento de vulnerabilidad que se mete directo al corazón que combina con “Supernatural” una melodía con tintes de nostalgia que transportan al escucha a otro plano, para terminar con “BBB (Bitter but better)”, un recordatorio de que crecer duele, pero también te hace más fuerte.

Con Beautiful mind Xdinary Heroes confirma que está aquí para decir algo que te choque, te emocione y te deje con ganas de más. Si no le conocías, es hora de que le des play antes de su show en Lollapalooza y ya luego digas: “lo escuché primero en Marvin“.

