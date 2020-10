XANGE ROSE: Trap y desamor regio – Desde finales de los 90 no se había visto tanto movimiento musical en Monterrey hasta hace algunos años. En ese entonces, (y a la par de los grupos de rock y la Avanzada Regia), el rap era representado por Control Machete, El Cartel de Santa, Flor de Lingo, entre otros. Actualmente, los ritmos que predominan son urbanos. Rap, Trap, Boombap, Reggeaton y R & B han permeado dentro de todas las esferas sociales, de donde han surgido propuestas auténticas como XANGE.

TXT:: Daniela Elbahara

XANGE lo conforman 3 MC´s y un beatmaker ( Young Tama, Luis GE, Seor y KMXXN). Su música se inclina hacia el trap y definen su onda como “el sonido del cambio”. Cada uno tenía proyectos por su cuenta, y cuando se juntaron a hacer el tema “6 Balas”, continuaron trabajando, y así sacaron su primer álbum homónimo. A partir de entonces ponen al público a bailar con canciones tristes y lograron masterizar esa melancolía trapper en su nuevo material titulado ROSE.

DE: ¿Consideran que su sonido ha evolucionado a lo largo de un año? ¿Cómo ha cambiado, que han dejado atrás?

X: Claro! XANGE está en constante evolución, a cada uno de nosotros por separado nos gusta aventurarnos y explorar nuevos horizontes dentro de la música, por eso cada que nos sentamos a crear algo nuevo salen joyas y cada una tiene su estilo, sin perder la esencia del proyecto.

DE: ¿De dónde parte la inspo de los beats que genera Joel (KMXXN)?

X: Toda la inspiración es a base de escenas pasadas y presentes en su vida.

DE: Noto más variados los beats en este nuevo disco, qué subgéneros, o ritmos utilizaron?

X: Siempre dejamos que los oídos se guíen y comenzamos a fluir sobre lo que KMXXN nos ponga, nos gusta hacer música, no sé si hay algún género en específico que defina ROSE, realmente hubo un cambio de el primer álbum a éste, lo principal es que hay el doble de tracks y el triple de trabajo detrás.

DE: ¿Cómo podrían describir las voces e intenciones de cada uno de los MCs y cómo se complementan?

X: La voz de Tama puede ser fría o cálida dependiendo del mood, un rango amplio con el cual se puede dar el lujo de hacer ambas cosas y no sonar forzado. Seor tiene una de las voces mas chulas y únicas de la música actual en la ciudad e incluso fuera de ella, sus desgarros y juegos con los ‘’flows’’ le dan un gran toque a esos tracks. Luis siempre se me ha hecho la parte más bohemia del equipo, letras bien trabajadas y no necesariamente tarda horas en componer, ya tiene bien trabajado su cerebro para la hora de escribir. Viéndolo desde mi punto, resulta una excelente experiencia auditiva y siento que a la gente igual y por eso conectan muy bien con el cambio.

Estas respuestas están basadas en lo que nos han comentado y lo que conocemos unos de los otros.

DE: Dentro de un mundo trapper y reggaetonero que habla de drogas, mujeres, y dinero, cómo es que ustedes trappean cuestiones románticas sin utilizar palabras altisonantes y sin hablar de la trampa y la maña? ¿Es una elección o simplemente así salió?

X: Primero tenemos que hacer justicia al nombre, tampoco no nos vemos hablando de algo que no nos representa, las cosas desde un principio se dieron así, continuar con ello supongo que es por elección, pero tampoco olvidemos que estamos sujetos a cambios, así que mañana veremos si el dinero es buen tema para cantarlo jajaja.

DE: ¿Cómo definen su estilo realmente? De pronto escucho baladas de desamor sobre beats sumamente modernos, arreglos que generan un sentimiento épico, incluso postapocalíptico… como si quisieran renacer de las cenizas de una relación rota…

X: Estilo 3004 jajaja no sabríamos etiquetarlo, pero nos gusta cómo lo defines, postapocalíptico nos agrada.

DE: Me gusta mucho el intro, y esta frase “Tengo el veneno de serpiente, las rosas con espinas para siempre” elaboren más sobre estas dos frases. Se dan cuenta que actualmente es muy cierta también la frase de “Que muera todo el que no cambie con el resto” sobretodo por los tiempos que estamos viviendo… elaboren más sobre esto también.

X: Cuando nos juntamos a hacer el álbum aún no estábamos en pandemia, meses antes nuestro amigo de Fyrez nos envió unos cubrebocas con el logo de XANGE, estuvo muy loco todo esto, no responde la pregunta pero vi un buen momento para comentarlo jajaja! Pero sí, uno tiene que cambiar y adaptarse a todo lo que va sucediendo a su alrededor, claro, eso no quiere decir que dejes de ser libre o tener visión propia. Hay que buscar el balance, sólo no te quedes obsoleto.

DE: ¿Qué sigue para XANGE y sus integrantes juntos y por separado?

X: Nada está escrito, sabemos que cambios siempre habrán, en cualquier aspecto de tu vida, tu entorno, el entorno de otros. Estamos contentos haciendo música entre amigos y tratando de darle la vuelta a las malas rachas, a lo típico; Es cuestión de tí si quieres ser parte del proyecto.

Cada uno crece por su parte, dentro y fuera de XANGE, búscanos en las redes para seguir el trayecto de cada uno @xangerose, @seor_amor, @lvisvge, @youngtama.rose, @kmxxnge.

Vienen proyectos muy bonitos por nuestra parte, sólo atentos al canal de YouTube. Agradecemos tu tiempo por la entrevista y por el espacio, mucho amor para quien nos lee.