En la activa escena underground de música ambient destaca la labor de labels como el berlinés Experiences Ltd.

Hay quien habla de un nuevo género llamado Xanbient. De lo que no cabe duda es que estamos viviendo la edad dorada de la música electrónica experimental.

El disco Let Me Put Myself Together del letón afincando en Londres, Mu Tate, es un claro ejemplo de excelencia sonora que nos lleva a espacios desconocidos del consciencia y el sueño. Con detalles IDM, glitch y techno el disco no pierde nunca la calma neuronal.