El mentor de Wu-Tang Clan, Popa Wu murió a los 63 años el pasado 16 de diciembre. Tras la triste noticia, los miembros del legendario colectivo de hip-hop le rindieron tributo a través de las redes sociales.

La causa de muerte sigue sin ser revelada. Lo único que se sabe hasta el momento es que murió en su casa en Brooklyn. Sin embargo, las redes sociales se han llenado de mensajes para la icónica figura del hip-hop.

Raekwon, Method Man, Ghostface Killah, GZA, Pete Rock y DJ Premier fueron algunos de los que mostraron sus condolencias a través de publicaciones en Twitter e Instagram.

“¡No puedo creer que te hayas ido!” escribe Raekwon, mientras que Method Man compartía una foto con Popa Wu con la leyenda “sin palabras”. Y el gran Ghostface Killah escribió: “Descansa en el paraíso mi hermano. Por siempre. Dile a Dirt que lo amamos y lo extrañamos.”

RIP to the one and only PAPA WU our sincerest condolences go out to the entire family 🙏🏽👐🏾🙏🏽👐🏾🙏🏽👐🏾🙏🏽 #wutang #wutangclan Ghostface Killah feat. Raekwon & U-God & Popa Wu – Black Jesus https://t.co/QDJA1UQrQz via @YouTube — U-GOD / WU-TANG (@Ugodofwutang) December 16, 2019

Papa Wu 😢😔 Damn say it aint so man Wow 🐝 🐝 🐝 the angels got you 🙏🏾😔smh 🤦🏾‍♂️ https://t.co/0B9FwPEcA2 — PETEROCK.COM (@PeteRock) December 16, 2019

R.I.P. ETERNALLY TO THE GOD PAPA WU 🙏🏾💜💛 — DJ Premier (@REALDJPREMIER) December 16, 2019

El primo mayor de Wu-Tang Clan fue importante para la creación y formación del grupo, además de que fungió como su mentor y consejero espiritual proponiendo en las canciones las filosofías de la Five-Percent Nation.

Apareció en numerosas canciones, entre ellas Wu-Revolution del famoso álbum Wu-Tang Forever, All That I Got Is You con Ghostface Killah y North Star (Jewels) de Raekwon.

En el año 2000 Popa Wu también lanzó su propio album Visions of the 10th Chamber, al que le siguió Part II en 2008. También hizo aparición en la serie biográfica Wu-Tang: An American Saga.

Crédito foto de portada: Steven Ferdman/Getty Images.