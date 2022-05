Las sorpresas para los fans del Wu-Tang Clan no cesan, y la próxima en la lista es una reedición de su icónico álbum Wu-Tang Forever.

Este 2022 se marcan los 25 años del lanzamiento del segundo disco de Wu-Tang Clan y para celebrar, Get On Down y Legacy Recordings confirmaron el lanzamiento de una colección especial de aniversario. Según se reveló, el paquete incluirá material edición limitada que todo fan del grupo debe de tener.

Entre los artículos que contendrá el lanzamiento, figuran un vinil de 4LP’s de Wu-Tang Forever; un booklet con las letras de las canciones; un sencillo de 7” plateado que en el Side A tiene “Triumph” y en el Side B “Heaterz”; y un casete doble en un estuche. El paquete completo ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí, su costo es de 85.45 dólares, o también está disponible la opción de adquirir los ítems por separado.

Se espera que la colección y los casetes independientes se envíen a finales de julio de 2022, mientras que la reedición en vinilo y el sencillo de 7 pulgadas se esperan para finales de junio.

En otras noticias, hoy el Wu-Tang Clan también se lució con el estreno de tres EP’s: Reunited (The Remixes), It’s Yourz y Triumph. Todos ya los encuentras en Spotify y Apple Music.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.