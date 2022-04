Si alguien ha levantado la mano rumbo a un relevo generacional en el panorama musical argentino, ese ha sido Wos, quien ha hecho carrera no sólo en el freestyle, sino también componiendo canciones, tal como lo pudimos comprobar en su candente participación en el pasado Festival Vive Latino, en la que probó que tiene también una caliente conexión con el público mexicano.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Todavía con la estela de un muy buen álbum como de Oscuro éxtasis (2021) expandiéndose, y acorde a las tendencias actuales, Wos se dejó ir con un nuevo sencillo en el que decide enfrentar a la posibilidad del fracaso amoroso, y es por ello que suelta: “Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo”.

Valentín Oliva –Wos– se pronuncia entre arpegios: “Y no tengo pensando hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado… no me pidas que lo vuelva a intentar”. “Arrancármelo” es una canción acústica con un poco de trap, que aborda la complejidad de las relaciones de pareja y la enorme posibilidad de que fracasen.

Wos ofrece un nuevo registro y va de sorpresa en sorpresa pues no hace mucho lo escuchábamos en “Niño Gordo Flaco”, un tema basado en “Praise You” de Fatboy Slim, y que hizo con su colega Ca7riel. Por su parte, “Arrancármelo” da de que hablar, además del asunto del desamor, por aparecer a través de Doguito Records, el sello fundado por Valentín junto a su manager Peter Ehrlich.

¡Quien lo dijera! Wos también se sabe una canción de amor.

