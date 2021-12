World Terrorizers es una banda icónica del metal extremo. Si bien tomó el nombre de una canción de Master contenida en su primer demo (1985), el mismo apelativo sería después el motor editorial para la creación de Terrorizer, revista impresa británica también con estatus de culto.

TXT:: Luis Jasso

La banda grabó World downfall, su disco debut, en 1989, fue editado por Earache Records y producido y trabajado desde la ingeniería de audio por el entonces poco conocido Scott Burns, quien a partir de ahí metió mano en discos icónicos de bandas legendarias como Cannibal Corpse, Death, Deicide, Napalm Death, Obituary, Sepultura, Suffocation e incluso Transmetal. Sin embargo, fue su trabajo en el debut de World Terrorizers el que dio pie al nacimiento del sonido death metal”.

Se trata entonces de un disco pivote en el desarrollo del death y el grindcore, un clásico del metal en general que difícilmente tiene menos de 9 sobre diez estrellas en cualquier reseña. Ahora los sellos Chaos and Hell Productions (Grecia) y Death In Pieces (México) se han aliado para lanzar World Terrorizers – A tribute to World Downfall. 16 canciones llevadas a un nuevo renacer por un igual número de bandas que vienen de Filipinas (Mass Defect), Colombia (Carnal Blasphemy), Estados Unidos (Bones, Skullsmasher, Ripped To Shreds), Grecia (Birth of Depravity, Stheno, Abyssus, Progress Of Inhumanity, Sacrovore, Cursed Blood, Soulskinner), Alemania (Sarkast, Gorilla Panik), Italia (Psychotomy) y Canadá (Flashout).

Se debe tener claro que el disco no es oficial de Terrorizer y que fue creado bajo los conceptos del “hágalo usted mismo” con la finalidad de celebrar desde el subterráneo a una gema del metal extremo, un disco que 32 años después aún influye en cientos de bandas de todo el mundo. La edición será en formato CD limitado a 500 copias estará disponible a partir del 22 de diciembre.