Woody Allen hizo una nueva aparición para compartir noticias que más de uno celebrará y otros no tanto.

El día de ayer el cineasta tuvo una alocada entrevista con el actor Alec Baldwin, a través de un IG Live, durante la cual abordaron varios temas, incluyendo su retiro. Según señaló Allen, su plan es hacer al menos una película más y oficialmente decirle adiós a la industria cinematográfica.

“Gran parte de la emoción se ha ido. Cuando solía hacer un filme, iba a una sala de cine en todo el país. Ahora haces una película y tienes un par de semanas en una sala de cine. Tal vez seis semanas o cuatro semanas y luego pasa directamente al streaming o al pago por evento… No es lo mismo… No es tan agradable para mí”, explicó Woody Allen.

Y agregó: “No me divierto tanto haciendo una película como llevándola al cine. Fue una sensación agradable saber que 500 personas la estaban viendo una vez… No sé cómo me siento acerca de hacer películas. Voy a hacer otra y veré cómo se siente”.

Alec Baldwin y Woody Allen han trabajando juntos en tres largometrajes: Alice (1990), To Rome with love (2012) y Blue Jasmine (2013). Además, hace algún tiempo el actor defendió a Allen ante las acusaciones de abuso que su hija adoptiva puso en contra y la polémica que se desató con esto, llevando al cineasta a formar parte de la llamada “cultura de la cancelación”.

Fotos de portada vía Facebook Woody Allen / Instagram Alec Baldwin

