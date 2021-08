Recientemente HBO Max estrenó “Woodstock 99: Peace, Love and Rage”, un documental que, cuando menos, dividirá a las audiencias; por lo tanto, con el fin de simplificar este texto, dividiremos a la cinta con respecto a sus principales aciertos y errores:

Lo Bueno (el legado audiovisual)

Definitivamente, lo mejor de esta cinta -y como suele ocurrir dentro de la gran mayoría de los documentales de rock- es su material de archivo; mismo que nos sumerge de manera casi holística en la atmósfera de extrañeza surreal que se vivió durante aquellos tres días que, en buena medida, significarían el fin de los noventa. Con esto no sólo me refiero a los videos de las presentaciones de las bandas -algunas verdaderamente electrizantes-, sino también a ciertos momentos clave en los que el público deja al descubierto los alcances de un fenómeno verdaderamente que sólo puede describirse como “frenesí de masas”. Lejos de resultar románticas, muchas de estas secuencias se antojan verdaderamente sobrecogedoras y es precisamente en ese impacto sensorial en el que radica su verdadero valor.

Lo Malo (el enfoque pedagógico)

Woodstock 99 fue, en buena medida, una de las tragedias más grandes dentro de la historia del entretenimiento; un recordatorio permanente con respecto a lo que puede ocurrir cuando la falta de logística y la codicia alcanzan auténticos niveles de negligencia. De esto dan fe cientos de mujeres quienes sufrieron abusos sexuales a lo largo del festival. A pesar de que este acontecimiento reclama un enfoque decididamente antropológico el cual escarbe de manera serie en todo ese cúmulo de circunstancias que dieron como resultado uno de los momentos más infames en la historia de la música; los productores de la cinta se esfuerzan por permanecer en un enfoque reduccionista e infantilizante que culpa directamente a bandas como Limp Bizkit de enarbolar un discurso de violencia. De esta manera, el documental criminaliza de forma directa a productos culturales que no son más que el síntoma de un momento sociocultural especialmente volátil. El documental no sólo se antoja hipócritamnte moralino con respecto al discurso del Nu metal, sino que también se da la libertad de ensañarse con sus parámetros técnico/musicales ya que, según esta cinta, bandas como Korn se apropiaron de manera irrespetuosa y frívola de ciertos rasgos culturales de la música negra para incluirlos en una licuadora de culturas tóxicas occidentales. Declaraciones como las de un Moby especialmente resentido con el trato que recibió durante el festival no son sino un ejercicio de pedantería excesiva que culpa al Nu metal de ser un despliegue de primitivismo sonoro dirigido de forma directa a jóvenes incultos e insensibles. Por supuesto, estas afirmaciones no podrían considerarse del todo erróneas; sin embargo, su sentido pedagógico resulta escalofriantemente similar al de aquellos puristas babyboomers que actualmente se quejan de la música de Bad Bunny. Woodstock 99 es un acontecimiento que merece todo tipo de críticas; sin embargo, culpar a la música no hace más que reproducir ese ánimo colonial que es propio de una moral conservadora que prefiere censurar al arte, al cine y a los videojuegos antes de cuestionar los detonantes psicosociales que son la verdadera causa de las grandes tragedias.