Woodkid se sumerge en ‘Death Stranding 2: On the Beach’

A los 42 años de edad, el francés Yoann Lemoine –Woodkid– es una consolidada figura de la vanguardia que entiende muy bien la transversalidad,pues ha pasado del mundo del cine -colaborando con Luc Besson y Sofia Coppola– a tener una carrera muy musical totalmente excitante y con álbumes tan interesantes como The Golden Age y S16.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Siendo que estudió ilustración y animación, era natural que sintiera tentación por el mundo de los videjuegos, al que ahora se interna haciendo mancuerna, nada menos, que con el japonés Hideo Kojima,con quien colaboró 3 años para desarrollar la música que formaría parte de Death Stranding 2: On the Beach. Esta vez, Sam -el protagonista- junto a sus compañeros, “emprende un nuevo viaje para salvar a la humanidad de la extinción y en el que atraviesan una dimensión acosada por enemigos de otro mundo, obstáculos y una pregunta inquietante: ¿deberíamos habernos conectado?”.

La sorpresa es que el álbum arranca con un tema lento, sobrio y cantado por Woodkid; “To the Wilder”, tendrá más adelante una versión en compañía de Elle Fanning, pero la pieza central es “Any Love of Any Kind”, que es una colaboración con Bryce Dessner de The National y que casi al final reaparece, pero sumando las voces etéreas del Coro Suginami Junior.

Ya en “Black Dirft” acelera y nos mete de lleno en una narrativa distópica y caótica. Cabe mencionar que tal variación de intensidades es comprensible en un proyecto en el que la música fue preparada “para evolucionar dinámicamente con el viaje del jugador, cambiando sin problemas con el juego y la historia”.

Es oportuno señalar que Death Stranding 2: On the Beach -el álbum- es una experiencia que funciona también de forma independiente del videojuego y me parece que ese es su valor máximo. Se trata de una obra grabada entre Tokio, París y Los Ángeles y que es muy consecuente con un creador como Woodkid al que le encanta tomar riesgos y pisar todo tipo de terrenos artísticos.

Piezas como “Are You There” -con gran arreglo de orquesta- nos hace sentir en el universo de los islandeses de Sigur Rós, y con ello exalto esas capacidad para estimular la sensibilidad y colocarnos es paisajes de ensueño por más alucinados que estos sean.

