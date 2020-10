Wonder Woman 1984 es una de las películas más esperadas del año. Aún así, tenemos malas noticias para los que esperaban ver a la Princesa Diana de Temisciria nuevamente en la pantalla grande durante 2020. Tal parece que no podremos ser testigos de su maravilla en al menos un buen rato.

Wonder Woman 1984 es una de las tantas producciones que se han visto afectadas una y otra vez en sus fechas de estreno a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, situación que ha afectado duramente a la industria del séptimo arte ya que la mayoría de los cines al rededor del mundo aún permanecen cerrados al público.

Hace unas semanas creíamos tener una luz al final del túnel, pero tal parece que tendremos que esperar un poco más. La directora ejecutiva de Warner Bros, Anna Sarnoff habló sobre en que estado se encuentra la secuela de Wonder Woman, estrenada en el 2017. Anna mencionó que llevar la película a la gran pantalla no es una opción totalmente confiable en este momento, ya que la crisis de salud mundial no da ningún paso hacia atrás.

Wonder Woman lleva retrasándose desde el año pasado, pasando su estreno programado en diciembre del 2019 a junio de este año, pero empezó el confinamiento y no le quedó de otra a la productora más que aplazarla a octubre, con el pasar de los meses terminó siendo hasta diciembre. ¿Será qué por fin se cumpla el deseo de Warner Bros? Anna aún tiene un poco de esperanzas y espera que la situación en Estados Unidos pueda estabilizarse en las próximas semanas.

“Yo espero que sí. Realmente se trata de si Estados Unidos permitirá la circulación y si hay otros rebrotes repentinos. Tenemos un poco de tiempo para resolver eso.”

Wonder Woman 1984: Nuevas fotos de Gal Gadot con la armadura de Diana han salido a la luz

Ante esta situación, múltiples productoras han optado por estrenar sus películas en distintos servicios de streaming, tal como fue el caso de Mulán en Disney+, ante esto Anna comentó lo siguiente:

“En realidad, se trata simplemente de comprender hacia dónde irán los gustos de los consumidores después de la pandemia. Por otro lado, ¿Cómo va a querer la gente consumir servicios de streaming? ¿Van a estar reprimidos para cuando quieran salir y volver a los cines? Realmente es un enfoque multimedia en el que estamos trabajando, ya sea series de televisión representadas en una especie de formato interactivo, o películas en transición a spin-offs para la televisión. Realmente queremos estar en todos esos medios para poder servir de la mejor forma a nuestros fans.”