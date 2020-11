Wonder Woman 1984 terminó cediendo ante la posibilidad de estrenarse en plataformas de streaming al mismo tiempo que en el cine; esto debido a que la pandemia por el covid-19 parece no querer irse a ningún lado. Warner Bros y la directora de esta cinta, Paty Jenkins ya quieren que esta secuela vea la luz de una forma u otra el 25 de diciembre de este año.



Deadline dice que Wonder Woman 1984 se estrenará en cines y en HBO Max al mismo tiempo, el 25 de diciembre. Aunque el estudio fue contactado por Deadline, no respondió sobre el tema. No obstante, una captura de pantalla se filtró en Internet y otras fuentes han confirmado la veracidad de la misma. Esta noticia no es completamente impactante pues los rumores apuntaban a que Warner Bros. planeaba estrenar en cines y un par de semanas después lanzarla en HBO Max, o posponerla hasta verano de 2021.

La llegada de Wonder Woman 1984 a HBO Max es el estreno más grande para la plataforma de streaming; al menos se cumplió la promesa de que la cinta llegaría a los cines. Seguramente los propietarios no estarán felices por no respetarse la ventana de exhibición.

Patty Jenkins confirmó la controvertida decisión de Warner a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter:

“El tiempo ha llegado. En algún punto debes elegir compartir el amor y la alegría que tienes para ofrecer, por encima de todo lo demás. Amamos nuestra película tanto como amamos a nuestros fans; así que realmente esperamos que nuestra película le lleve un poco de felicidad a todos ustedes en esta temporada de festividades. Mírala en cines, los sitios. Y disponible en la seguridad de tu casa en HBO Max. Felices fiestas para todos ustedes. Esperamos que disfruten de nuestra película tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndola.”

El estreno de Wonder Woman 1984 ha sido cancelado

La pandemia no le ha sentado nada bien al DCEU, pero al menos tenemos el consuelo de que esta Navidad SÍ llegará Wonder Woman 1984 hasta nosotros. En Latinoamérica parece que tendremos la alternativa de verla en algunos cines, pero la opción de HBO Max queda descartada por ahora; el servicio no se encuentra habilitado en esta parte del mundo, lo tendremos hasta el año siguiente.