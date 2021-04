Wolf Alice ha compartido de manera oficial una mágica interpretación en vivo de su más reciente sencillo titulado “The last man on earth”.

En este nuevo y gótico videoclip dirigido por Jordan Hemingway se le ve a Wolf Alice interpretando la canción entre telas rojas y velas. En un inicio sólo aparece la vocalista de la banda, Ellie Rowsell, tocando un piano pero después los demás integrantes se le unen para terminar de dar una actuación de ensueño.

Esta en realidad no es la primera vez que escuchamos a la agrupación ofrecer una versión en vivo de “The last man on earth”, ya que el mes pasado, a la par de su lanzamiento, estuvieron en el programa de Later… with Jools Holland interpretándola.

La canción llegó como uno de los primeros adelantos que Wolf Alice da de su nuevo y tercer álbum de estudio, Blue weekend, el cual se tiene programado vea luz el próximo 11 de junio a través del sello Dirty Hit.

En una reciente entrevista con NME, Rowsell estuvo explicando el significado del título del disco: “El azul es un color agradable pero también significa tristeza. Y a menudo pienso que el fin de semana es muy divertido, pero también hay mucho drama, así que a veces es el catalizador de tu caída.”

Te dejamos a continuación la versión en vivo de “The last man on earth” y no olvides que ya puedes pre-ordenar el álbum dando click aquí.

Foto de portada vía YouTube.