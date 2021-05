Wolf Alice ha estrenado un cover del clásico de Roxy Music, “More than this”, como parte de una nueva compilación de los ochenta de Deezer.

Hablando sobre el track, en una publicación en redes sociales la banda explicó: “Durante las primeras horas de la mañana, en un viaje en avión de regreso de Australia, yo (Ellie), me encontraba sin poder dormir. Comencé a ver ‘book club’, película sobre un grupo de mujeres mayores que leen juntas 50 Sombras de grey. Nunca recuperaré ese tiempo…”

“Cuando en los créditos apareció ‘More than this’ de Roxy Music, me enganché. Siempre había querido hacer un cover de esta canción, desde que la escuché por primera vez en el cielo, así que gracias a @Deezer por darnos la oportunidad”, concluyó Wolf Alice.

Este cover estuvo bajo la producción de Iain Berryman y ha sido incluirá en InVersions 80’s, una especial compilación de covers ochenteros realizados por artistas contemporáneos que ha lanzado la plataforma Deezer.

Además de la versión de “More than this” de Wolf Alice, la compilación también incluye un cover de Holly Humberstone de “I would die 4 u” de Prince, a CSS interpretando “Buffalo stance” de Neneh Cherry, Boy Pablo con “Don’t you want me” de The Human League, entre otros.

La compilación ya se encuentra completa dando click aquí.

Tracklist InVersions 80’s:

1. Benny Sings – Dancing in the Dark [Bruce Springsteen]

2. Boy – Bette Davis Eyes [Kim Carnes]

3. Boy Pablo – Don’t You Want Me [Human League]

4. Cautious Clay – Holding Back the Years [Simply Red]

5. CSS – Buffalo Stance [Neneh Cherry]

6. Cuco – Don’t You (Forget About Me) [Simple Minds]

7. Feu! Chatterton – Joe Le Taxi [Vanessa Paradis]

8. Holly Humberstone – I Would Die 4 U [Prince]

9. Juan Pablo Vega – Wicked Game [Chris Isaak]

10. La Femme – Like A Prayer [Madonna]

11. Laura Mvula – Africa [Toto]

12. Lido Pimienta – Orinoco Flow [Enya]

13. L’Imperatrice – I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) [Whitney Houston]

14. Milky Chance- Tainted Love [Soft Cell]

15. Roosevelt – Feels Like Heaven [Fiction Factory]

16. Wolf Alice – More Than This [Roxy Music]

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.