Wolf Alice tal parece estar anunciando que su regreso es inminente, ya que han publicado una serie de imágenes y videos bajo el nombre de “The Last Man On Earth“.

La banda estuvo promocionando nuevas pistas a lo largo de la semana con algunos teasers en sus redes sociales, sin embargo no se tiene hasta el momento una idea muy clara de que se trata. Primero, en el sitio web de la banda se podía ver el titulo junto con un escalofriante video de un ojo parpadeando, junto con un espacio para dejar tu correo electrónico.

Así como en el sitio, este ojo continuo apareciendo en sus demás redes sociales, situación que causo mucho misterio entre los seguidores de la banda y dejaron sus correos para ser los primero en enterarse de que se trataba.

En este momento todo apunta que se trata de un disco o bien, una nueva canción. No sabemos, la información es escasa en este momento; pero lo que si es seguro es que se esperan nuevas noticias y música nueva de forma inminente.

El último disco de la banda fue lanzado en 2017, el aclamado Visions Of Life. Desde entonces Wolf Alice no ha tenido ningún estreno, salvo por el proyecto solita de su guitarrista Joff Oddie que lanzó su disco debut en mayo del 2020, To Mr Fahey.

Crédito foto de portada: Facebook Wolf Alice