Wolf Alice por fin reveló de que se trataba todos los mensajes que fueron dejando en sus redes sociales las últimas semanas; la banda regreso con un nuevo sencillo “The Last Man On Earth” y anunciaron un nuevo disco: Blue Weekend.

Después de varias semanas de teorías, rumores e incertidumbres Wolf Alice dio a conocer que todo se trataba del nombre de su nueva canción, el cual es el primer adelanto que nos dejan ver de su próximo disco de estudio que llegará el 11 de junio.

Ellie Rowsell, la vocalista de la banda dijo lo siguiente: “Se trata de la arrogancia de los humanos. Acababa de leer Cat’s Cradle de Kurt Vonnegut y había escrito la línea “Las sugerencias de viaje peculiares son lecciones de baile de Dios” en mis notas. Pero luego pensé: ‘Uh, tu peculiar sugerencia de viaje no es una lección de baile de Dios, ¡es solo una sugerencia de viaje! ¿Por qué todo tiene que significar algo más? ”

Sobre Blue Weekend, Rowsell comento: “Este álbum es para otras personas. A veces escuchas una canción y te hace sentir mejor, o escuchas una canción y te hace sentir visto. Recuerdo que me sentí triste por algo y pensé: ‘Me pregunto qué canciones puedo escuchar que sean sobre lo que estoy sintiendo en este momento’ “.

Ella continuó: “Era casi como si estuviera desesperada por sentirme mejor por algo, y seguiría cualquier camino para no sentirme sola en algo, o para entenderlo más. Y nunca antes había hecho eso intencionalmente, nunca lo había buscado realmente “.

TRACKLIST

1. ‘The Beach’

2. ‘Delicious Things’

3. ‘Lipstick On The Glass’

4. ‘Smile’

5. ‘Safe From Heartbreak (if you never fall in love)’

6. ‘How Can I Make It OK?’

7. ‘Play The Greatest Hits’

8. ‘Feeling Myself’

9. ‘The Last Man On Earth’

10. ‘No Hard Feelings’

11. ‘The Beach II’

Crédito foto de portada: Instagram Wolf Alice