Wolf Alice, la aclamada banda británica está cada vez más cerca de lanzar su nuevo disco, Blue weekend. Sin embargo, mientras el 4 de junio llega, tiene un flamante sencillo para entretenernos: “No hard feelings”, la tercera pieza del rompecabezas que los músicos nos presenta luego de “The last man on earth” y “Smile”.

Wolf Alice inició como dúo con Ellie Rowsell y Joff Oddie y sus guitarras en mano; más tarde se unirían Joel Amey (batería) y Theo Ellis (bajo). Su álbum debut, My love is cool, fue un éxito mundial. Al grupo incluso le tocó sonar en la pantalla grande en películas como Trainspotting 2 y Ghostbusters.

Luego vino su segundo disco, Visions of a life, el cual les trajo varios premios y algunas nominaciones, entre ellas una al Grammy por Best Rock Performance. Sin embargo, tras una larga y agotadora gira mundial, Wolf Alice se enfrentó a dos retos: redefinirse y superarse. Para ello se reunieron con el mítico productor Markus Dravs, quien les abrió el panorama sonoro y de ahí se rifaron como los grandes que son.

Ahora Wolf Alice nos presenta “No hard feelings”. Un tema de duración moderada que contiene todo el dolor y la esperanza que es posible transmitir con una mirada. Esta vez los protagonistas son la exquisita línea de bajo de Theo Ellis y la profunda agudeza de Ellie Rowsell. No te pierdas el show de Wolf Alice en el Festival Marvin Gateway.