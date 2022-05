Wolf Alice anunció que pronto lanzarán un nuevo EP con pistas de su disco Blue weeknd convertidas en canciones de cuna.

Titulada Blue lullaby, esta pequeña colección estará conformada por nuevas y dulces versiones de “No hard feelings”, “Lipstick on the glass”, “How can I make it ok” y “The last man on Earth”, tracks que originalmente formaron parte del más reciente álbum de estudio de la banda.

Respecto al proyecto, la frontwoman de Wolf Alice, Ellie Rowsell, explicó: “Blue lullaby surgió porque queríamos quitar algunas de nuestras canciones más emotivas de Blue weekend y ver si eran diferentes. También, durante la promoción del álbum, tuvimos un momento muy agradable cantando una de las canciones con un coro y queríamos volver a experimentar eso con otras, especialmente porque hay muchas armonías y muchas capas vocales en él”.

Vía Facebook Wolf Alice

“Escuchar varias voces cantando juntas es una sensación incomparable para mí, así que estoy feliz de haber podido grabar esta experiencia y espero que la gente la disfrute”, agregó Ellie Rowsell.

El EP se estrenará el próximo 24 de junio a través del sello Dirty Hit, pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí. Además, como adelanto Wolf Alice liberó hoy la versión en canción de cuna de “The last man on Earth”, escúchala a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.