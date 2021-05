Wolf Alice ya quiere que escuchemos su disco con el que regresan después de varios años sin música de su parte, por lo que el grupo ha adelantado la fecha de estreno del mismo.

Blue weekend tenia previsto llegar a todos los rincones del planeta el 11 de junio, pero una nueva publicación de la banda ha dejado ver que el estreno se adelantó una semana; siendo ahora el 4 de junio la fecha pactada para la llegada de su tercer material de estudio.

Hasta este momento solo hay dos vistazos de este disco, hablamos de “Smile” y “The last man on earth“, este último siendo el primer sencillo que lanzaron y el cual dicho título se creyó que seria el nombre del sucesor de Visions of a life de 2017.

“El vinilo ha llegado y lo hemos tenido en nuestros brazos y déjame decirte que somos unos padres muy orgullosos. Estamos adelantando la fecha de lanzamiento, así que anoten el 4 de junio en sus diarios”, se lee en su publicación de Instagram.



También, revelaron que el día de mañana (4 de mayo) presentaran “Smile” en vivo durante el programa The late late show with James Corden. Sobre este tema, la vocalista Ellie Rowsell dijo: “Se trata de personas que hacen suposiciones sobre ti”.

Crédito foto de portada: Instagram Wolf Alice