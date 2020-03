El Winter NAMM Show, que se realiza a fines de enero en Anaheim, California, es la feria de instrumentos musicales y sonido profesional más grande del mundo, pero no solo eso. Es algo tan grande y diverso que dos personas que la visiten pueden tener experiencias muy diferentes. Estarás acostumbrado a leer artículos donde se detalla qué se mostró y a qué músico pudo verse en sus stands. Dejando eso de lado un poco, prefiero compartir contigo también parte de lo que viví allí.

FOT y TXT:: Carlos Martin Schwab

El sector norte del ACC, cada vez más grande

Desde 2018, NAMM reúne en los 2 pisos del sector norte del Anaheim Convention Center a las empresas fabricantes de equipos para sonido en vivo y grabación, creando así prácticamente una feria paralela y bastante desconectada de la masiva asistencia y el alto nivel de ruido del enorme salón principal de planta baja. Esta decisión, muy inteligente, equipara el clima de ambos pisos a cualquier feria de sonido pro a nivel mundial, donde nunca hay un piso de volumen alto ni gente estancada en los pasillos. Winter NAMM 2020 reunió a más de 700 empresas en ambos pisos y ese número crece año a año.

Breakfast for Champions

Cada día de NAMM comenzó para mí con una sesión de desayuno de la NAMM U en el Pacific Ballroom, dentro del Anaheim Hilton. El jueves 16/1, el presidente y director ejecutivo del NAMM, Joe Lamond, condujo un panel de líderes e innovadores de la industria, entre los que se encontraban Bryan Bradley, del Grupo Uno; Whitney Brown Gristaffi, de Ted Brown Music; Noel Lee, de Monster Cable y David Schwartz, de TEC Tracks, que ofrecieron su visión sobre la encrucijada y las oportunidades. También, Jason Mraz recibió el Premio Música para la Vida, un honor que se otorga anualmente a un músico o a una luminaria creativa cuyo trabajo y arte haya inspirado a más gente a hacer música. El viernes 17 fue para la pionera del marketing digital, Ann Handley, al dirigirse a la naturaleza rápida y siempre activa del marketing moderno y responder a la pregunta: “¿Es rápido realmente el mejor camino para impulsar la transformación del marketing en su negocio?” en su presentación “Marketing transformador”, y el sábado 18, el experto en experiencia del cliente global y músico Scott McKain compartió las cinco características clave de las organizaciones icónicas en “Cómo construir un negocio icónico”. El domingo 19, “Best in Show”, dirigido por UpBeat Daily and Music Inc., donde el editor Frank Alkyer dio la bienvenida a un panel de minoristas y profesionales que compartieron sus elecciones de productos en la feria.

2 productos a criticar

Caminando por los pasillos, me topé con 2 productos dignos de criticar: uno es la pastilla para guitarra Cling On que se coloca con imanes (pastilla con imán por fuera e imán por dentro) en cualquier punto del cuerpo de una guitarra clásica, acústica, ukelele, banjo o instrumentos similares. Esta pastilla tiene 4 grandes ventajas: no altera el instrumento en lo más mínimo, puedes buscar a oído el mejor lugar para colocarla (punto dulce, técnicamente hablando), puedes sacarla rápidamente y, adquiriendo varios imanes de base, puedes usar la misma pastilla en diferentes instrumentos. Comparada a otras pastillas, suena muy natural aunque un poco pobre en graves pero resulta ser de lo mejor en estilos percusivos de guitarra, donde el guitarrista golpea puntos del cuerpo de la guitarra como ritmo de la melodía que va tocando en el instrumento. Cabe destacar que esta pastilla fue premiada en el “Best of Show” de NAMM 2018. Más info en www.clingon.co

Y el otro fue un debut: la plumilla Black Mountain Picks, que posee un cierre a resorte y la asemeja a una tradicional plumilla de pulgar (thumbpick). Fue diseñada para los músicos que disfrutan tocando con los dedos (fingerstyle) pero también disfrutan tocando con una plumilla (flatpicking), ya sea una plumilla normal o de pulgar. La plumilla es de nylon de 1,5 mm con forma estándar y bordes biselados, y hay un único modelo. Según su creador, Cole McBride, necesitas unas 50 horas de práctica con ella para comenzar a notar el resultado. Ya que hay una tendencia actual en los guitarristas de utilizar plumillas con una punta más marcada, tal como los modelos Jazz III de Jim Dunlop, ojalá esta firma tenga esto en cuenta para lanzar un segundo modelo. Más info en blackmountainpicks.com

Gibson sigue diciendo presente

Esta legendaria firma sorprendió a la prensa en el NAMM media preview day con Jared James NIchols y Emily Wolfe en un jam a 2 guitarras, invitándonos a los presentes a la fiesta de inauguración de su stand. Allí, se exhibieron los nuevos modelos de Gibson Epiphone y Kramer (ambas marcas del grupo Gibson) y algunos modelos custom shop, como la réplica de la Gibson SG 1964 “Monkey”, cómplice de la creación del sonido del Heavy Metal en las manos de Tony Iommi (Black Sabbath). Al día siguiente, en la fiesta de apertura NAMM de la firma, llevada a cabo en Anaheim Groove, me di el gusto de ver a Slash (Guns’N’Roses) tocar blues junto a Billy Gibbons (ZZ Top).

Esculturas de guitarras

En NAMM 2019, nadie pudo dejar de notar la escultura de una enorme guitarra cerca del stand de D’Angelico Guitars ni tampoco el trono de guitarras en la entrada del stand de Gibson. Este año, aparte de volverse a ver ambos, en la entrada del stand de Gibson se exhibió una escultura de una guitarra Les Paul de unos 4 m de largo y hecha con partes de guitarras.

TEC Awards

En la 35ª edición de los Premios TEC se reconocieron 31 categorías de productos y proyectos en las áreas de Logros Técnicos o Creativos, y a las personas, empresas e innovaciones técnicas utilizadas en grabaciones de sonido, películas, emisiones de televisión y videojuegos. Parte de los premiados fueron Genelec, iZotope, Universal Audio, KORG, Line 6, Neumann, API, Solid State Logic, Allen & Heath, JBL Professional, Shure y Avid. En la ceremonia, la cantautora Joni Mitchell fue reconocida con el Premio de Innovación Les Paul, un honor que se otorga a los individuos que han establecido los más altos estándares de excelencia en la aplicación creativa de la tecnología de grabación en el espíritu del famoso pionero de audio, inventor y músico, Les Paul. Este premio se ha otorgado anualmente a personas notablemente distinguidas de la industria musical, como Jackson Browne, Joe Perry (Aerosmith), Paul McCartney, Neil Young, y el galardonado en 2019, Peter Frampton. Mitchell fue presentada por el legendario Herbie Hancock, quien habló con cariño de sus décadas de amistad, colaboración creativa e impacto. Más tarde, Mitchell comentó que se sentía “verdaderamente honrada”, ya que varios artistas subieron al escenario para dar a la heroína de las canciones populares una celebración musical digna de su larga y venerada carrera. El repertorio incluyó a Suzanne Santo por “The River”, Kevin Ross por “A Case of You”, Weyes Blood por “Woodstock” y Venecia interpretando “Free Man in Paris”.

Músicos que pude ver al pasar

Jay Jay French (Twisted Sisters); Devin Townsend (Devin Townsend Project); Vinnie Appice (Black Sabbath, Dio, Heaven And Hell) y su hermano, Carmine Appice; Rudi Sarzo (Quiet Riot, Ozzy); el virtuoso Michael Angelo Batio y Billy Sheehan (Mr. Big, Sons Of Apollo).

Más info en https://www.namm.org/thenammshow/2021