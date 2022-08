Por fin tenemos un primer avance de lo que será la nueva y escalofriante película de Winnie The Pooh, Blood and honey.

Como te lo informamos hace algunos meses, Rhys Frake-Waterfield no perdió el tiempo y en cuanto los derechos de autor de Winnie The Pooh fueron de dominio público, puso manos a la obra para crear su propia versión del famoso oso adicto a la miel. Aunque del tierno personaje que alegró la infancia de muchos, ya no queda nada.

Blood and honey ha sido descrita como un slasher en el que Pooh y Piglet se convierten en la peor pesadilla de Christopher Robin, su novia Marie y un grupo de chicos que por cuestiones del destino dan con el lugar. Por lo que se puede ver en el tráiler, la historia se desarrollará a partir de que Christopher -ahora ya convertido en adulto- lleva a su enamorada a conocer su lugar favorito de la infancia, sin imaginarse que pronto la situación se tornará oscura y escalofriante.

“Sabes, eres la primera persona a la que le muestro este lugar”, dice Robin al inicio del clip. A lo que ella le pregunta: “¿Por qué soy tan especial?”; y él responde: “Porque pronto seremos Christopher y Marie Robin”. Tras esto, el video muestra como Pooh y compañía persiguen a los chicos mientras el terror se puede respirar en el ambiente.

Aún no hay fecha de estreno para Winnie The Pooh: Blood and honey, pero se espera que llegue a las salas de cine muy pronto. Por lo mientras, échale un vistazo al tráiler:

Foto de portada vía YouTube.

