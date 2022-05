Una nueva película sobre Winnie Pooh está en camino, pero será todo lo contrario al tierno cuento infantil que conocemos.

Titulado Winnie The Pooh: Blood and honey, el proyecto se trata de una escalofriante versión en la que el reconocido oso amante de la miel se convierte en un terrible asesino serial. Si bien son pocos los detalles que se tienen al respecto, el filme ha sido descrito como un slasher escrito y dirigido por Rhys Frake-Waterfield.

Como adelanto, el día de hoy se liberaron un par de imágenes en las que podemos ver a un Piglet corpulento y con colmillos y a un Pooh impresionante con una cara realmente aterradora, de esas que seguro te dejan sin dormir más de un día. No está muy clara la historia que guiará la película, pero por lo que se alcanza a apreciar, estos dos personajes perseguirán a un grupo de jóvenes, convirtiendo su noche en una pesadilla sangrienta.

Hasta el momento se ha confirmado la participación de Craig David Dowsett, Chris Cordell, Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Scott, Bao Tieu, May Kelly, Paola Coiz, Natasha Rose Mills, Natasha Tosini y Danielle Ronald. Winnie The Pooh: Blood and honey aún no tiene fecha de estreno, pero se estima que llegue a finales de este año.

Checa las imágenes a continuación:

Créditos fotos: Jagged Edge Productions.

