Una persona más ha acusado a Win Butler, integrante de Arcade Fire, de abuso sexual.

Hace unos meses, tres mujeres y una persona no binaria aseguraron ser víctimas de abuso sexual por parte del frontman de Arcade Fire entre 2016 y 2020. Si bien el músico canadiense señaló que todas estas relaciones habían sido totalmente consensuadas, una nueva víctima ha respaldado las declaraciones anteriores, diciendo que durante tres años mantuvo una relación sexual con Butler en la cual existieron conductas manipuladoras y abusivas por parte de él.

La nueva atestiguante, que adoptó el nombre de Sabina para resguardar su identidad, se acercó a Pitchfork para contar su historia. Según reveló la chica, conoció a Win Butler en el verano de 2015, cuando ella tenía 22 años de edad y seguía estudiando. Después de charlar un rato, el canadiense invitó a Sabina a una fiesta organizada por él, a la cual ella asistió con su novio de aquel entonces. Al llegar al evento, la chica se tomó una copa con Butler, terminando el encuentro en un beso que ella señaló como “chocante”.

“Estábamos sentados y hablando probablemente de Simone de Beauvoir o algo así, y recuerdo que me alarmó que hubiera llegado a los besos”, comentó Sabina. Tras esto, ella decidió marcharse de la fiesta, sin embargo, siguió en contacto con Butler, creando un tipo de relación meramente sexual con un alto nivel de insistencia por parte de él, en la cual el canadiense solía convertir cualquier conversación en insinuaciones sexuales o sexting. Además, en repetidas ocasiones presionó a Sabina para que se fuera a vivir sola y así pudieran tener relaciones más fácilmente.

“En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante. Si estás en una relación emocionalmente abusiva te hace sentir mejor decirte a ti misma que todo esto fue por algo, que sus arrebatos fueron errores y que significaste algo para el abusador, que todavía tienes valor a sus ojos. Pero el único valor que tenía para él era realizar actos sexuales siempre que él quería”, le dijo Sabina a Pitchfork.

La relación entre la chica y Win Butler finalizó en 2018.

Foto de portada vía Instagram Arcade Fire.