En una charla con Yungblud, Willow Smith habló sobre su salud mental y sus experiencias sufriendo ataques de pánico en el escenario.

Smith es un de las figuras públicas que ha mostrado no tener tabúes en torno a la salud mental pero en un reciente episodio del podcast de Yungblud, la cantante y también modelo se abrió como nunca antes dándonos una poderosa lección de vida.

“En el pasado me sentí extremadamente insegura de mi carrera musical y ese sentimiento de inseguridad o miedo, como si no me sintiera protegida, fue cada vez más lejos”, comentó Willow Smith.

La cantante continuó explicando que muchos recuerdos de sus primeras presentaciones en vivo comenzaron a resurgir, desencadenándole ataques de pánico; principalmente una que tuvo en The tonight show with Jimmy Fallon.

“Tuve un flashback de cuando tenía diez o nueve años y sufrí un ataque de ansiedad en el set y básicamente sentía que todos a mi alrededor me decían ‘eres sólo una mocosa ¿por qué no estás agradecida?’”, continuó Willow Smith.

Y agregó: “No lo vieron como un ataque de ansiedad, lo vieron como un berrinche. Ahora, miro hacia atrás y sé que fue un ataque de ansiedad. Y me digo a mí misma ‘no tienes nueve años, eres una mujer adulta’. Tengo que volver a entrenar mi mente. Mi salud mental está en un estado muy frágil, pero creo que está en un estado en el que está a punto de crecer de una manera realmente asombrosa”.

Si necesitas apoyo psicológico, te dejamos a continuación algunas líneas que te brindan servicio gratuito:

– Locatel : 55-5658-1111

– Atención a la Distancia UNAM: 55-025-0855

– Saptel: 555-259-8121 / 800-472-7835

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.