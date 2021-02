William Doyle anda de estreno con “Nothing At All”, canción que formará parte de su siguiente material discográfico Great Spans Of Muddy Time.

El músico, anteriormente conocido como East India Youth, lanzará su nuevo álbum el próximo 19 de marzo a través de Tough Love Records, siendo “Nothing At All” el segundo adelanto que nos comparte. El mes pasado estrenó el track “And Everything Changed (But I Feel Alright)”.

Este nuevo álbum, William Doyle lo ha descrito como “una especie de hombre inglés enloquecido que se mueve por la verdancia de los pastos del país en busca de algo de sentido”. Y según reveló, tiene influencias en Robert Wyatt, los inicios de Brian Eno, Robyn Hitchcock y Syd Barrett.

“Me obsesioné con Monty Don”, explicó. “Me gusta su manera y hay algo en él con lo que me identifico. Una vez describió los periodos de depresión en su vida como nada más que ‘grandes períodos de tiempo embarrado’ [great spans of muddy time]. Cuando leí esa cita supe que sería el título de este disco.”

Y agregó: “Algo sobre el mantillo fangoso de los momentos más oscuros del álbum, y su sensación de perpetua noche otoñal, parecía encajar muy bien con esas palabras. También estaría mintiendo si dijera que no concuerda con mis experiencias de salud mental.”

“Nothing At All” de William Doyle ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que el álbum lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada: Prensa.