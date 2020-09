Tras una larga espera, éste año por fin Will Joseph Cook lanzará su segundo material discográfico. Y para darnos un nuevo adelanto, el cantante estrenó el sencillo “Be Around Me”.

Este track viene con más de ese sonido alegre y bailable que el joven de 22 años nos ha presentado últimamente. Y sobre el significado de “Be Around Me”, Will Joseph Cook explicó:

La canción es sobre esos momentos en los que te estás balanceando en el borde de enamorarte de alguien, la transición entre llevarlo tranquilo y mostrarte vulnerable. Básicamente para mí, suena a cómo se siente el enamorarse de alguien.

El estreno de esta canción, Cook lo acompañó con un videoclip dirigido por el actor, cineasta y YouTuber Bertie Gilbert. Y según comentó Gilbert, en él quería reflejar la escénica más humana de Will, tal y como él lo hace en cada una de las canciones que ha ido estrenando.

Te dejamos a continuación el video:

“Be Around Me” formará parte del nuevo disco de Will Joseph Cook, Something To Feel Good About. El cual se espera vea luz el próximo 27 de noviembre a través de Bad Hotel. Pre-ordénalo ya en este enlace.

Igual no dejes de checar la entrevista que tuvimos con Will Joseph Cook para nuestra edición 182. En la que nos platica más de esta nueva etapa en su vida, el proceso del álbum y cómo sonará. Consíguela dando click aquí.

Tracklist Something To Feel Good About:

1. Be Around Me

2. Something To Feel Good About

3. 10X MORE FUN

4. She Likes Me

5. Wayside

6. Driverless Cars

7. DOWNDOWNDOWN!

8. 21

9. Only If You

10. Boundary Street

11. Where Is My Heart?

12. Last Year