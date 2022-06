Oficialmente Will Butler ha comenzado su carrera fuera de Arcade Fire, con dos nuevas canciones.

Hace un par de meses, Butler confirmó su salida de Arcade Fire; si bien el músico no dio una explicación al respecto, su hermano y frontman de la banda Win Butler afirmó que se debía a que Will quería explorar nuevos caminos y, principalmente, tener más tiempo libre para dedicarle a su familia.

Aunque no hay muchos detalles sobre su futuro profesional, el día de hoy Will Butler regresó para presentarnos su nueva música en solitario. Tituladas “A stranger’s house” y “Nearer to thee”, estas canciones encuentran al artista adentrándose a un rock alternativo oscuro, intenso y cinematográfico.

Ambos temas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales, a través de Merge Records. Además, “A stranger’s house” se lanzó con un gótico videoclip protagonizado por el mismo Will, en el que únicamente aparece cenando a la luz de las velas, mientras sus pensamientos parecen consumirlo.

Cabe destacar que a pesar de que estas melodías son las primeras que Will Butler lanza tras su salida de Arcade Fire, no es la primera vez que publica música en solitario. El compositor debutó como solista en 2015 y desde entonces ha sacado tres álbumes de estudio.

De igual forma, Will anunció un tour por Norteamérica; los detalles al respecto los puedes consultar en sus redes sociales.

Foto de portada: Prensa.

