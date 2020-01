Jeff Tweedy sabe que Wilco tiene una deuda pendiente con el público mexicano. Será el próximo 25 de enero cuando el grupo visite Ciudad de México por primera vez, a pesar de una trayectoria de 26 años. Tuve una breve charla por teléfono con Jeff, quien lidera el grupo, a propósito de este show y de su nueva producción de estudio: Ode to Joy.

TXT: Aldo Mejía

Para antojar a sus fans, el grupo lanzó el video de Everyone Hides, en el que se puede ver a los músicos jugar a las escondidas por todo Chicago, su ciudad natal, sin que Jeff haga un esfuerzo por encontrarlos. “Este video fue la oportunidad perfecta de mostrar a la gente cómo somos, cuál es nuestra dinámica de grupo cuando no pueden vernos”, me dice Jeff un tanto pensativo.

“El álbum en sí mismo es un esfuerzo de construir una imagen que las personas puedan conectar con la música, que en sus cabezas corra un concepto mientras nos escuchan. Eso también sirve para crear nuevas interpretaciones cuando nos las hacen saber y que no quede como una creación neutral”, me explica.

Hace unos meses, llegó a nuestro país su autobiografía, Vámonos [Para Poder Volver] (Editorial Sexto Piso). Le pregunté cuáles eran las diferencias más grandes entre escribir una canción y ser un poco más personal. “En una canción dibujo un contorno y permito que mis compañeros añadan el color con sus propias experiencias personales. Además, les digo a la gente directamente lo que pienso, y el público se encarga de reinterpretar con sus propios recuerdos y recursos”, me dice. “Son procesos muy opuestos, me parece. En este libro soy yo por completo y me da gusto haberlo hecho con tanta comodidad y haber llenado tantas páginas con mi voz y mis experiencias.”

El descanso del cual salió Wilco recientemente se debe a que la esposa de su baterista obtuvo una beca para estudiar lo cual los alejó un tiempo sólo de los escenarios, pues aprovecharon el tiempo para involucrarse en otros proyectos relacionados con la música. Así que la experiencia de volverse a encontrar en un estudio, me dice, fue como una reunión familiar. “Esta también fue la oportunidad de añadir emoción al proyecto luego de no haberlo hecho por un tiempo”, remata divertido.

El resultado de este tiempo un tanto distanciados son once canciones repletas de la esencia de Wilco con ese sonido que los caracteriza. En redes sociales, los fans parecen reconocerse en las nuevas canciones. Jeff no es ajeno a este hecho y lo tiene muy claro: Wilco hoy es una mejor banda que hace diez años.

“En este punto estamos más emocionados y energizados que hace algunos año; y para serte sincero, creo que ahora sonamos mejor y nos divertimos mucho más en el escenario. Quizás ese par de años en tiempo fuera nos vinieron bien. No es una opinión nuestra, también lo han señalado en algunos artículos y reseñas, así que no creo que estemos equivocados”, dice Tweedy entre risas.

Así, con un mejor sonido, un nuevo disco y varios éxitos en su haber. No es poco el público que espera el debut en México de Wilco en el Teatro Metropólitan y de eso también es consciente Jeff.

“Estoy muy contento. No hay nada de nervios, aunque sí un poco de vergüenza de no haber hecho esta visita antes”, me dice antes de explicar el porqué. “Hay muchos lugares, fuera de Estados Unidos o Europa, en los que perdemos dinero cada vez que vamos. Y nuestra banda no puede permitirse eso, la verdad”, y remata con algunas risas animadas.

“Estamos todos muy emocionados, porque hemos visto a muchos amigos y bandas ir ahí, así que creo que es nuestro momento de probar un poco de esa química que despide el público mexicano. Así que, hey, al menos ya estamos en camino.”

“Creo que les va a tocar escuchar y ver la mejor versión de Wilco. Nunca hemos sonado mejor, podemos tocar cualquier canción de nuestros discos, casi, y les vamos a dar lo mejor de cada disco. Así quizá nos veamos un poco más viejos, pero eso es sólo una imagen: ahora, definitivamente somos mejores”, concluye.