Que no le digan, que no le cuenten… lo que hacen Julien Ehlrich y Max Kakacek bajo el nombre de Whitney no pasa por el indie folk -¿de donde lo habrán sacado ciertos medios?-, cuando es tan simple decir que hacen pop electrónico, tal como se plasma con vastedad en su más reciente canción; una “Real Love”, que es toda brillo y sencillez.

El dúo de Chicago aprovechó el lanzamiento de “Real Love” para anunciar que el próximo 16 de septiembre llegará Spark, el que en toda regla será su tercer Lp (dejando de lado el de covers, llamado Candid).

Whitney expresaron que las condiciones impuestas por la pandemia les permitió tener tiempo extra para componer y dejar que las canciones crecieran poco a poco; encuentran en Spark ese reposo para hacer las cosas que no tenía desde su disco debut, Light Upon The Lake, que los catapultó al éxito.

Desde el comienzo del video de “Real Love” dejan ver que les encantan los sintetizadores, aquí acompañados de una batería trotona que conduce hasta el estallido de la palabra “amor” y que llena la pieza entera.

Spark contendrá las siguientes canciones:

“Nothing Remains”

“Back Then”

“Blue”

“Twirl”

“Real Love”

“Memory”

“Self”

“Never Crossed My Mind”

“Terminal”

“Heart Will Beat”

“Lost Control”

“County Lines”

