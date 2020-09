El sello italiano Cruz del Sur se ha convertido en uno que difícilmente queda mal con sus lanzamientos, y el debut en formato larga duración del cuarteto de Detroit, White Magician es un claro ejemplo. Descrito como Heavy Metal clásico y místico con altas dosis de influencia de rock setentero, la banda es una más que logra afincarse en algo que se construyó y tuvo éxito en el pasado, pero sin que necesariamente suene a viejo.

Con esas referencias como carta de presentación, lo siguiente en la mesa debería ser un buen trabajo en las guitarras, y afortunadamente así es. No solo son Derek DiBella (conocido en la banda como The Great Kaiser) y Mars Weston (conocido en la banda como Mars Mysterio) buenos instrumentistas que manejan de manera sobresaliente el concepto de guitarras gemelas, sino que tienen una gran capacidad de componer melodías pegajosas y adornar las canciones con solos memorables.

El concepto detrás del disco, que está plasmado de cierta manera desde la portada. El título es Dealers of Divinity (Distribuidores de divinidad) y está representado por tres distribuidores de cartas ciegos que son empleados de una entidad que maneja el tras bambalinas del universo, que en este caso es una especie de casino. Los distribuidores se ríen de la popular idea que tienen los habitantes de la tierra de que son libres. Así, los miran hacer fila para jugar el juego de la vida y disfrutan ver como los humanos creen que al final podrían ganar, sin saber que sus destinos ya están determinados por los distribuidores incluso antes de que comiencen a jugar. Así, la pregunta es ¿debemos aceptar este destino o debemos pelear por hacerlo nuestro?

Al final del día y más allá de conceptos, este es un disco con timbre postal destinado a quienes disfrutan el metal creado desde los riffs, las melodías y el trabajo guitarrístico en general. Eso obviamente no significa que la base rítmica no sea importante, lo es y en el contexto de White Magician hace una gran labor, destacada además por una mezcla bien hecha que permite descubrir las líneas de bajo sin mayor esfuerzo, mientras que la batería es imposible de obviar. El disco será editado el próximo 20 de noviembre y aún no hay sencillos promocionales disponibles. ¡Altamente recomendable!

