Con eso de que está de moda ser darks, las apps no se quieren quedar atrás y ahora fue el turno de WhatsApp, quién ya había implementado este modo oscuro en computadoras y que ahora ya está disponible en móviles.

No sabemos a ciencia cierta cual es el fin de poner la aplicación en modo oscuro. Algunos dicen que luce más elegante, otros que ayuda en el ahorro de energía ya que la pantalla emite menos luz o simplemente por moda. Ahora todas las apps quieren implementar este nuevo modo y WhatsApp no es la excepción.

Hace unos meses, la aplicación de mensajes directos lanzó esta versión únicamente para WhatsApp Web, pero ahora, ya ha llegado a dispositivos móviles y aquí te enseñaremos los pasos a seguir para activar este modo.

Esta función se encuentra disponible para la versión beta 2.20.13. Esto quiere decir que Facebook todavía sigue haciendo pruebas en este modo, por lo que no podrás activarlo desde las opciones de la app. Para poder usar este modo deberás descargarte esta versión a través de APKMirror. Lo sabemos, no es seguro descargar apps de medios que no sean Play Store, pero esta vez se trata de un medio confiable.

Para descargar este APK deberás dar click aquí. A continuación necesitarás desplazarte hasta encontrar la versión 2.20.13. y la descargas.

Después de esto deberás irte a la aplicación de WhatsApp para dirigirte a Configuración> Chats y ahí es donde verás una pestaña llamada “Tema”. Ahí encontrarás dos opciones, el modo clásico y el oscuro y ¡VOILA! ya tienes el nuevo modo oscuro.

Aún no sabemos con exactitud cuándo llegará este nuevo modo a la aplicación, así que por ahora, sólo podrás conseguirlo por este medio.