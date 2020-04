What We Do in the Shadows está por estrenar su segunda temporada y ahora presenta a los personajes que regresan en este teaser que acaban de publicar.

La serie de Nueva Zelanda basada en el filme y parodia de vampiros Taika Waititi (2014) sigue las aventuras de tres vampiros que han sido compañeros durante cientos de años.

En este avance, vemos a Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Gavey Guillén y Mark Proksch presentando a sus personajes:

Sobre esta segunda temporada de What We Do in the Shadows sabemos que se compondrá de 10 episodios, además, el actor Beanie Feldstein no volverá a la serie debido a otros proyectos en cine.

La sinopsis oficial dice:

En el transcurso de la temporada, los vampiros tratarán de encontrar su camino en un mundo de fiestas humanas de Super Bowl, trolls de internet, un vampiro de energía que recibe un ascenso y se emborracha de poder y, por supuesto, todos los fantasmas, brujas, nigromantes, zombies y asesinos enmascarados que deambulan libremente en el área de los Tres Estados.

La serie de vampiros volverá a las pantallas luego de 5 años este 15 de abril en FX y el Hulu el 16 de abril.

Si este avance de personajes no te es suficiente, mira los trailers que lanzaron hace algunas semanas.