El festival What Design Can Do México se instala en el Papalote Museo del Niño con propuestas sobre cómo el diseño impulsa transformaciones, desde la creatividad, el activismo y la imaginación aplicada a la acción climática y la sostenibilidad. El What Design Can Do México 2025 presenta diseñadorxs, guardianxs de la tierra y agentes de cambio de todo el mundo para explorar inteligencias, ancestrales, naturales, artificiales o colectivas.

Participan: Julia Watson, Edel Rodríguez, Borre Akkersdijk, Karla Saldaña Ochoa, Rocío Lobato (Colectiva Mujeres de la Tierra), Iván Abreu, Andrés Cota (Científicos Anónimos), Dinorah M. Schulte, Benjamin Dillenburger, Adriana David, Chinampa Veneta, Piero Barandiarán, Pedro Salazar (LIDIA) y el dúo honey & bunny .

Desde sabiduría ancestral y colaboración comunitaria hasta nuevas posibilidades creativas y tecnológicas, esta sexta edición del festival sobre el poder del diseño propone un diálogo sobre cómo podemos regenerar ecosistemas, culturas y economías destacando propuestas que se pregunten: ¿qué conocimientos, narrativas e información estamos entregando a los sistemas de lenguaje que modelan nuestro futuro?

What Design Can Do México GNP 2025 se llevará a cabo el 26 de septiembre en el Papalote Museo del Niño, Av. de los Compositores 710, Ampliación Daniel Garza, Bosque de Chapultepec II Secc, CDMX.



