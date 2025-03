Weverse entra al juego del podcast: El K-Pop ahora se escucha diferente

El K-Pop nunca ha sido solo música. Es cultura, es identidad, es un espacio donde millones de fans han construido su propia historia. Ahora, esa conversación toma otro formato con Pod in the verse y Todo en el verso, los primeros podcasts oficiales de Weverse que llegan para abrir el micrófono a lo que realmente importa: la gente que vive y respira este movimiento.

El micrófono está puesto, ya está Todo en el verso

Pero aquí no se trata de repetir noticias ni de entrevistas formales. Este es un espacio donde el K-Pop se desarma y se entiende desde dentro, con tres voces que lo han vivido en carne propia. Chrismaly Vidal, Sissi Lin y Valeria Aguilar no solo son conductoras, son fans, creadoras y testigos del impacto global del género. Desde sus propias experiencias, nos llevan a un recorrido donde el K-Pop no es solo tendencia, sino una fuerza que transforma carreras, sueños e identidades.

Si Pod in the Verse apuesta por una conversación global, Todo en el Verso es la respuesta que Latinoamérica esperaba: un podcast donde el fandom latino no solo es espectador, sino protagonista. Porque aquí el K-Pop no se vive en silencio. Se grita, se baila y, ahora, también se escucha en el día a día.

