Wet Leg está por lanzar su disco debut y ya tenemos todos los detalles junto con un par de adelantos.

Además de anunciar su visita a nuestro país en compañía de IDLES, la agrupación también nos sorprendió hoy con la gran noticia de que su primer material discográfico homónimo se estrenará el próximo 8 de abril de 2022 a través de Domino.

Según reveló Wet Leg, el álbum se lanzará tanto en formato digital como físico, incluyendo su versión en CD, casete y vinil. De igual forma, se pondrá a la venta una línea de merch especial, la cual, junto con el álbum, ya puedes pre-ordenar dando click aquí.

Pero, las sorpresas aún no terminan, ya que la agrupación también compartió dos adelantos con los sencillos “Too late now” y “Oh no”. Ambas ya disponibles en todas las plataformas digitales.

“Se trata del sonambulismo hacia la edad adulta. Nunca imaginé que mi vida adulta sería como es y supongo que esta canción refleja algunas de las presiones y tirones de la vida”, explicó Rhian Teasdale de la canción “Too late now”.

“A veces realmente me meto en mi cabeza y todo resulta muy abrumador. Creo que esta canción trata sobre aceptar que la vida puede sentirse un poco mal de ve en cuando. Pero, no dejarte llevar mucho por ese pensamiento, tomar un tiempo para ti, tomar un respiro, tomar un baño, podría hacerte sentir un poco mejor”, agregó.

Te dejamos a continuación el tracklist del disco debut de Wet Leg:

1. Being In Love

2. Chaise Longue

3. Angelica

4. I Don’t Wanna Go Out

5. Wet Dream

6. Convincing

7. Loving You

8. Ur Mum

9. Oh No

10. Piece Of Shit+

11. Supermarket

12. Too Late Now

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.