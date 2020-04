Westworld tiene un nuevo avance de su próximo episodio, este trailer podemos intuir que un antiguo personaje estará de regreso en el capítulo 4 de la tercera temporada.

En los anteriores capítulos no hubo referencia a la aparición de The Man In Black, interpretado por Ed Harris, sin embargo en este avance titulado, The Mother of Exiles, se refieren a alguien como “el prisionero de sus propios pecados).

The Man In Black estuvo en Westworld hace más de 30 años, ahora está de regreso, ¿qué pendientes habrá dejado en el parque?

En el video se escucha que se dirigen a él con la frase “Aún no entiendes quién eres”. Ve todo el avance a continuación:

Algunos medios ya han tenido la oportunidad de ver este episodio y ha recibido muy buenos comentarios, entre ellos que tiene formas innovadoras de contar una historia sencilla pero impresionante. Tendremos que esperar a verla en HBO.

Westworld también tiene confirmada una cuarta temporada que se espera se estrene en 2021, sin embargo, la fecha aún es incierta.