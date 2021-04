West side story es un musical dramático de 1961, la versión original fue dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins siendo de las cintas que Steven Spielberg más disfrutaba durante su infancia, por lo que empezó a trabajar en un remake de dicha película.

Como se ha mencionado antes los remake tienen dos opciones: o son un fracaso en taquilla o logran estar a la altura de la versión original. En este caso, los sharks y los jets regresarán una vez más a la pantalla grande pero ahora a través de la lente de Steven Spielberg.

Steven ha declarado en varias ocasiones que está encantado con la versión original de esta cinta y fue en 2018 cuando se anunció que el sería el encargado de crear esta nueva adaptación de uno de los musicales clásicos de la época de los 60, lo que de cierta forma significa que esta película está en buenas manos.

Ahora, después de tres años desde aquella noticia por fin ha salido el primer tráiler oficial de esta cinta, la cual será protagonizada por Ansel Elgort en el papel de Tony y por Rachel Zegler en el papel de Maria; siendo este filme el debut de dicha actriz en Hollywood.

Este sería el primer musical que Spielberg dirige en toda su carrera, pero según lo contado a Vanity fair durante una entrevista promete que será un gran espectáculo: “Toda nuestra casa estaba adornada con álbumes de música clásica y crecí rodeado de música clásica. West side story fue en realidad la primera pieza de música popular que nuestra familia permitió en casa. Me escapé con él (este era el álbum del elenco del musical de Broadway de 1957) y me enamoré completamente de él cuando era niño. West side story ha sido esa tentación inquietante a la que finalmente me he rendido.”

West side story llegará a los cines en diciembre de este año.

Crédito foto de portada: Walt Disney Motion Pictures