El We’re Loud Fest está de regreso con lo mejor de la escena underground y este año, la fiesta tendrá lugar en las bellas playas de Oaxaca.

Surf, mezcal y cinco días llenos de música es lo que nos espera con la próximo edición del We’re Loud Fest, el cual se llevará a cabo del 11 al 15 de noviembre de 2021 en Puerto Escondido. Así que ve preparando el traje de baño y el bloqueador que esta será la oportunidad perfecta para salir de la monotonía y descargar la energía acumulada después de este año y medio de encierro.

El cartel, como era de esperarse, trae talento de todas partes del mundo. Entre los puntos fuertes del festival, nos encontramos con The Kids haciendo su primera visita a Latinoamérica en 40 años de carrera, el show reunión de The Rip-Offs, que cabe mencionar será el único, y también la primera presentación que Dug Dug’s realizan en el estado de Oaxaca. King Automatic!, Telekrimen, Los Terror, Human Toys y Control Freaks son otras de las bandas que forman parte del line up.

Además de los conciertos, también se realizarán fiestas en la playa y afters con la presencia de reconocidos DJ’s. Por supuesto, todas las actividades del evento se llevarán a cabo bajo las respectivas medidas de sanidad establecidas por el gobierno de Oaxaca ante la pandemia de COVID-19, entre las que se incluye el requerimiento de una prueba de vacunación o PCR negativo.

Los boletos para el We’re Loud Fest ya se encuentran a la venta, pero únicamente el pase que te da acceso completo al festival. Las entradas individuales podrás conseguirlas el mismo día del concierto al que desees asistir en la puerta del recinto, pero ojo, que el espacio será limitado. Toda la información la puedes consultar dando click aquí.

¡Nos vemos en Puerto Vallarta!