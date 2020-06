Después de que Mike Henry renunciara a seguir interpretando a Cleveland, personaje afroamericano de Family Guy, Wendell Pierce ha iniciado una campaña para ser él quien ahora le dé voz.

Apenas hace unos días, el actor Mike Henry anunció oficialmente su renuncia de la serie animada después de dos décadas de haber interpretado a dicho personaje. La noticia la dio a través de su cuenta de Twitter, en la que explicó:

Y tras esto, la estrella de The Wire, Wendell Pierce, aprovechó la oportunidad y se postuló para ser él quien ahora le dé vida a Cleveland. De igual forma, el actor lo anunció con un tuit en el que escribe:

Now that Mike Henry has consciously given up the role of Cleveland,I am publicly starting a campaign to voice the role myself on The Cleveland Show. #WendellIsCleveland @TheClevelandSho @SethMcFarlane_ pic.twitter.com/Ux3F0uk1p6

— Wendell Pierce (@WendellPierce) June 28, 2020