Después de una muy larga espera, el nuevo material discográfico de Weezer, OK Human, finalmente verá luz la próxima semana, según lo anunció la banda.

Este álbum será el catorceavo en la carrera de Weezer y la primera vez que fue mencionado fue en 2019 junto con Van Weezer, el álbum que se esperaba llegara en mayo del año pasado pero que debido a la pandemia de COVID-19, tuvo que ser postergado sin una fecha definida.

Y ahora la banda nos sorprendió con el anuncio de que OK Human será estrenado la próxima semana, pare ser más exactos el 29 de enero. Mientras que su contraparte, Van Weezer, llegará el 7 de mayo.

En 2019, el frontman de la agrupación, Rivers Cuomo explicó: “Van Weezer está en combate mortal con OK Human, un disco que ya está terminado. Ese es totalmente diferente. Está inspirado en un álbum de 1970 llamado Nilsson Sings Newman. Todo está basado en piano pero tiene mucha orquestación.”

Así que no dejes de estar al pendiente de las redes sociales de Weezer que además anunciaron que el jueves (21 de enero) llegará un nuevo sencillo.

Tracklist OK Human:

01. All My Favorite Songs

02. Aloo Gobi

03. Grapes Of Wrath

04. Numbers

05. Playing My Piano

06. Mirror Image

07. Screens

08. Bird With A Broken Wing

09. Dead Roses

10. Everything Happens For A Reason

11. Here Comes The Rain

12. La Brea Tar Pits

