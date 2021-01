Weezer ha compartido un nuevo sencillo para arrancar el 2021, “All My Favorite Songs” primer canción mostrada que será parte de su próximo disco de estudio Ok Human.

La banda nos tomó por sorpresa a todos y anuncio hace unas semanas de manera oficial de que su próximo disco llegaría el 29 de enero, pero eso no es todo; ya que después de la publicación de Ok Human la banda lanzará un segundo disco, Van Weezer que llegará el 7 de mayo.

Este nuevo tema viene acompañado de un video oficial, dirigido por Colin Read, la banda hace una crítica bastante obvia de la cantidad de tiempo que pasamos al día en nuestros teléfonos inteligentes y que tan obsesionados estamos con las redes sociales.

En una declaración de Weezer, OK Human se grabó el verano pasado utilizando solo “tecnologías analógicas”.

“OK Human se hizo en una época en la que los humanos que tocaban instrumentos eran cosa del pasado. Todo lo que pudimos hacer es mirar hacia atrás en los tiempos antiguos, cuando los humanos realmente importaban y cuando la oscura fantasía de la adquisición de tecnología no existía “, dijeron.

“Usamos nuestros instrumentos para conectarnos con las décadas de 1960 y 1970 y, con la orquesta, de los siglos XVIII y XIX. No teníamos pistas de clic, bucles ni sonidos de alta tecnología. Ni siquiera una guitarra eléctrica “.

