Este año Bill & Ted regresarán a la pantalla grande y como era de esperarse, sus nuevas aventuras tenían que venir con un buen soundtrack. Y Weezer será uno de los que se encargará de esta tarea.

La legendaria banda estará musicalizando la película con el tema “Beginnig Of The End (Wyld Stallyns Radio Edit)”, el cual ya fue liberado el día de hoy junto con la lista completa de las canciones y artistas que formarán parte del soundtrack.

Esta canción de hecho también vendrá incluida en el próximo material discográfico de Weezer. Sin embargo, la versión que será utilizada en Bill & Ted Face The Music, ha sido “re-trabajada” por The Wyld Stallyns, la banda de rock Bill y Ted.

Escúchala a continuación:

Además de Weezer, otros artistas que participarán en el soundtrack son FIDLAR, Mastodon, Lamb Of God, Cold War Kids y Big Black Delta. Igual abajo te dejamos el tracklist completo para que veas todas las joyas que acompañarán las nuevas aventuras de dos de los personajes más queridos del mundo cinematográfico.

Bill & Ted Face The Music es la tercera entrega de la saga de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves y Alex Winter. El estreno de la película se tiene programado para el próximo 1 de septiembre, y no sólo se realizará en salas de cine, sino que también llegará On Demand.

Tracklist:

1. Big Black Delta – “Lost in Time”

2. Alec Wigdahl – “Big Red Balloon”

3. Weezer – “Beginning Of The End (Wyld Stallyns Edit)”

4. Cold War Kids – “Story Of Our Lives”

5. Mastodon – “Rufus Lives”

6. Big Black Delta – “Circuits Of Time”

7. POORSTACY – “Darkest Night”

8. Lamb Of God – “The Death Of Us”

9. FIDLAR – “Breaker”

10. Culture Wars – “Leave Me Alone”

11. Blame My Youth – “Right Where You Belong”

12. Wyld Stallyns (feat. Animals As Leaders, Christian Scott aTunde Adjuah) – “Face The Music”

13. Wyld Stallyns – “That Which Binds Us Through Time: The Chemical, Physical and Biological Nature of Love; an Exploration of The Meaning of Meaning, Part 1”

Fotos de portada tomadas del Facebook de Weezer/ Bill & Ted.