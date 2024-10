We Are Wolves: “Venimos del punk DIY, vibra pura y cruda que te lleva lejos”

Tras una espera de casi ocho años, el conjunto oriundo de Montreal, Canadá, We Are Wolves, retoma su carrera gracias al lanzamiento de Nada (Simone Records, 2024), un álbum gestado en medio de cambios para Alexander Ortiz (voz/bajo), Vincent Levesque (teclado/voz/guitarra) y Pierre-Luc Bégin (batería/voz), entre los que se cuenta incluir más guitarras y producir por su propia cuenta, además de contar con la ayuda de Odín Parada (Sussie 4) y Oliver Ackermann (A Place to Bury Strangers). La siguiente es una charla sostenida con Alexander y Vincent, quienes profundizan en la creación de Nada y lo que los mantiene unidos después de 24 años.

Han pasado ocho años desde su último álbum. ¿Cómo sortean lanzar música nueva en un mundo tan distinto?

Vincent (V). Nuestras vidas son muy diferentes. Tuve un hijo en el proceso, todo cambió, creo que eso influyó en cómo hicimos el disco porque solíamos armar una gran sesión en el estudio con las canciones preparadas para grabar. En este caso, escribimos el material al tiempo que lo grabábamos en diferentes estudios, realmente fue un proceso más largo, muy orgánico.

Alexander (A). Tomó mucho más tiempo, pero era necesario. Si sentíamos algo, simplemente lo hacíamos, fuese una canción ruidosa o algo más experimental; lo mismo con una cumbia rara, si queríamos experimentar con algo en particular, lo hacíamos. La gente del sello nos presionaba, pero la tranquilizábamos diciéndole que estábamos estamos trabajando en algo muy bueno. Pusimos toda nuestra pasión en ello. Por momentos llegó a ser largo, difícil y complejo.

Entiendo que el álbum lo produjeron por su cuenta, pero contaron con la ayuda de Oliver Ackermann, de A Place to Bury Strangers, y Odín Parada, de Sussie 4.

V. Nos sentimos muy aliviados al hacerlo por nuestra cuenta, surgieron todo tipo de preguntas y encontramos todas las respuestas. Después tuvimos a más gente colaborando y le podíamos preguntar cosas, obtener una opinión, intercambiar ideas. ¡Eso fue realmente genial! Nos benefició mucho salir de nuestra ciudad e ir a Nueva York y Guadalajara.

A. Cuando estábamos grabando en México con Odín, nos entendimos perfectamente; él supo cuándo darnos nuestro espacio. Nos decía: “Tomemos un descanso, vayamos a comer y a tomar un tequila”. Después regresábamos a ensayar y todo se alineaba, construíamos. Con él hicimos “Subterráneo“, inspirados al visitar geografías medio desconocidas de Guadalajara. La letra describe cuando paseábamos en auto con Odín, encierra mucho amor por México. Fue similar cuando estuvimos en Nueva York con Oliver; él creó un espacio abierto en el que nos escuchaba, confiaba en nosotros. Terminamos trabajando con dos personas perfectas, nos dieron el espacio y la dirección para que pudiéramos ser libres en nuestro proceso creativo.

¿Cómo fue coincidir en la creación de “Cumbia del que no sabe”? Es decir, es una canción hecha por dos canadienses con raíces francesas.

A. Siempre hemos sentido un gran amor por la música latina, su ritmo, su construcción, sus letras. La comprensión del ritmo de Vincent y Pierre es completamente diferente a la mía, va desde la forma en que mezclas las cajas de ritmos con congas y bongos saturados con el güiro, y encima de todo añadir un slapback delay comprimido. Para nosotros es genial poder reproducir esos sonidos que tanto amamos, además de tratar de ayudar a glorificarlos, en lugar de solo buscar apropiarnos de ellos. Esa canción es el bicho raro del disco.

V. Es una canción completamente diferente. Se hizo a partir de diferentes partes que tomamos y mezclamos durante la creación del álbum. Tratamos de contar una pequeña historia bastante simple, como suele ser en la cumbia. Habla sobre un incidente en la vida de alguien, se desvanece un poco y es como un sueño realmente intenso, creo que es un ejercicio poético extraño.

Hablemos del nuevo single: “Attention”. Para mí, deja claro que su relación con el pop y el punk es especial. Pueden ir sin problema de sonidos industriales que redimen a Manchester, a lo alternativo, en la vena de The Dead Milkmen.

A. Comenzamos a tocar juntos por nuestro amor a la crudeza de la escena punk DIY, es de donde venimos, seguimos escuchando esa música y la sentimos porque tiene sentido. La canción tiene esa vibra pura y cruda que te lleva lejos, es rápida e intensa, tiene ese tipo de gritos y cánticos propios del college rock. Para nosotros es muy natural hacer canciones así, además de incorporar cumbia, tenemos canciones raras e industriales, es lo que somos como banda. Hacemos lo que queremos, ¡al diablo los estándares que se supone debes seguir como músico, como intérprete o, como parte de un sello que se orienta principalmente a la música folk suave! Si queremos hacer una canción melódica extraña, genial; si queremos hacer una canción pop de los 80, la hacemos, ¿Una reinterpretación de la cumbia? Lo hacemos.

V: ¡Genial! Me alegra que hayas captado el mensaje correctamente. A veces es simplemente un ejercicio, ¿sabes? Seguimos a nuestros corazones, a ver adónde nos llevan. A veces la canción decide lo que va a ser de ella. No empiezas diciendo: “Oh, hagamos una canción así”.

Desde donde yo lo veo, después de 24 años de carrera llamar Nada a este nuevo disco habla justamente de lo opuesto, porque en todo ese periodo ya debieron haberlo visto todo.

A. Nada representa mucho. Es un buen punto de partida para conseguir algo. Si tienes todo, llegas a sentir que no necesitas nada y viceversa. Hay algo motivador y optimista en Nada, el título ofrece muchas posibilidades de interpretación, mucho propósito filosófico y existencial, lo que significa que tiene un significado religioso profundo. Creo que evoca muchas posibilidades.

V. Nos fascina la idea del vacío, de no tener nada como el vacío puro y minimalista y simplemente hacer algo sin esperar nada a cambio. Es una forma de pensar y ver las cosas, ¿sabes?

¿Cómo ha sido vivir esta experiencia por casi un cuarto de siglo? Han tenido diferentes etapas en sellos discográficos como Fat Possum. ¿Qué le dirían a Alex y a Vincent del 2000 ahora?

V. ¡Cualquier cosa estaría fuera de mi imaginación! No podría creer que aún estemos activos, aunque honestamente es lo que esperaría. Simplemente se requiere de mucho y es tan abrumador hacer música, salir de gira y escribir canciones, todo ello se apodera de tu vida. Creo que lo mejor es no pensar en ello y simplemente hacerlo. Por otro lado, viajar y conocer el mundo es una gran ventaja. Siempre quise viajar, ahora estoy haciéndolo gracias a lo que realmente amo, es increíble.

