We Are The Grand está aprovechando al máximo su tiempo en el estudio reversionando algunas de sus más exitosas canciones y ahora fue el turno de “Pienso En Ti”.

Para esta versión de su famosa canción, el grupo decidió contar con la participación de la cantante mexicana Arroba Nat, quien se encargó de enriquecer el track con su dulce voz. La canción se grabó en el Estudio La Salitrera, contando también con la ayuda de Pablo Stipicic en la producción.

“Pienso En Ti” fue el segundo sencillo que We Are The Grand lanzó de su aclamado álbum, Volver, el cual presentaron en 2016 ante un repleto Teatro Nescafé. La nueva versión en compañía de Arroba Nat ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se espera que en las próximas se estrene un videoclip que promete impresionar una vez más a sus seguidores.

Este track formará parte de un nuevo EP que el cuarteto tiene planeado estrenar con puras reversiones de algunas de sus canciones más queridas. El nuevo proyecto aún no cuenta con nombre pero se espera llegue a nosotros muy pronto, además de que la banda declaró que este EP servirá como “un respiro” antes de mostrar su nuevo material original, el que planean lanzar durante la primera parte del 2021.

Igual anteriormente We Are The Grand ya nos había dado un pequeño adelanto con su gran colaboración con Nicole para el track “Paraíso”.

Foto de portada: Cortesía.