La cantante estadounidense, Waxahatchee acaba de hacer tres anuncios importantes: El lanzamiento de un nuevo disco, el estreno de un nuevo sencillo y un próximo tour de primavera por Norteamérica.

Las buenas nuevas las dio a través de sus redes sociales y llegan luego de un año lleno de presentaciones en festivales de su país natal.

Fire es el nombre de su nueva canción y primer adelanto del material. Ya está disponible para que la escuches en plataformas de streaming y con video oficial. El tema es una mezcla de indie pop y hip hop endulzada con la voz de Katie Crutchfield, nombre real de la artista.

Según Waxahatchee:

La canción está escrita por mí, para mí misma. Se trata del diálogo interno de la vergüenza que rodea los errores cometidos en el pasado y de cómo nos damos vueltas y golpes cuando nos resbalamos. Está destinado a ser una charla personal.

Esta canción estará incluida en Saint Cloud, el próximo álbum que lanzará Waxahatchee, disponible a partir del próximo 27 de marzo a través del sello Merge.

Para este lanzamiento ya tiene agendadas fechas en diferentes ciudades de Estados Unidos, algunas más en Canadá y la que nos interesa, su presentación en el próximo festival Corona Capital de Guadalajara.

Este es el tracklist:

01 Oxbow

02 Can’t Do Much

03 Fire

04 Lilacs

05 The Eye

06 Hell

07 Witches

08 War

09 Arkadelphia

10 Ruby Falls

11 St. Cloud

El último disco de Waxahatchee fue Out In The Storm en 2017.