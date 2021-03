Desde 2017 no teníamos noticias de Wavves. Sin embargo, Nathan Williams anuncia que está de vuelta con “Sinking feeling”, un sencillo producido, nada menos, que por Dave Sitek (TV on The Radio).

Sobre el tema, el propio Williams ha dicho que habla sobre depresión, pues específicamente aborda “esa sensación de hundimiento que te arrastra hacia abajo y no importa lo que hagas o adónde vayas, te seguirá”. De modo que estamos ante un poco más de tres minutos de guitarras filosas y reverberantes empalmadas con otras acústicas, además de una base rítmica sencilla sobre la cual una voz de aires noventeros nos va llevando, sí, al fondo.

“Sinking feeling”, además de advertir el arribo de nuevo material de Nathan desde la edición de You´re welcome, significa el regreso de Wavves al sello Fat Possum Records, con quien editó en 2010 el célebre King of the beach.

Te quedas con el video de “Sinking feeling”: