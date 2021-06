Hay bandas como cometas: pasan cerca de nosotros apenas una vez en muchos años. Tal como hace el grupo californiano Wavves y su surf-punk coqueto con el pop-punk, una mezcla amenazante que podemos escuchar en las canciones más recientes que la banda ha lanzado para anunciar su siguiente material discográfico: Hideway.

Para saber más sobre este regreso hablamos con Stephen Pope, quien se ha aferrado a este proyecto a pesar de distintos cambios de alineación en los últimos años.

TXT:: Misael Hiram

¿Cómo vivió Wavves el periodo entre King of the beach y You’re welcome?

Ha habido muchos cambios, han pasado varios bateristas. Diría que el cambio más grande es que esto ya se siente como una banda. Con King of the beach era el proyecto de Nathan Williams; ahora esto se ha vuelto más colaborativo, nos enviamos demos de forma constante y escribimos juntos.

No es raro que se tomen algunos años entre un disco y otro, ¿cómo aprovechan ese tiempo libre?

He intentado sacarle ventaja a ello, pero toda esta situación llegó a poner mi vida de cabeza y supongo que a todos les pasó lo mismo con este cambio tan repentino, que ya lleva más de un año. Al principio no lidié muy bien con esto, estaba confundido, pero empezar a grabar de nuevo ayudó un montón. Cuando tienes esta parte creativa y un proyecto del cual ser parte, esto definitivamente ayuda a tu mente. Estoy ansioso por lo que va a pasar y también me siento así por empezar a trabajar en otras cosas, espero poder salir de tour de nuevo, pero, ¿quién sabe? Cruzo mis dedos.

Regresaron este año con “Sinking feeling”, “Help is in the way” y “Hideaway”. ¿Cómo han sido para ti estos nuevos lanzamientos?

Me emocionan mucho; el álbum me enternece. Es lo mejor que hemos hecho en mucho tiempo; no se parece a nada de lo previamente mostrado. Amo cada canción. Es un poco raro lanzar algo sin tener un plan para salir de gira, así que ya veremos cómo van las cosas, supongo que porque soy artista quiero atención.

Trabajaste con Dave Sitek para este regreso. ¿Qué tal la experiencia?

Fue algo increíble, muy genial. Es fascinante cuando te abres con alguien de forma creativa y colaboras con él, es algo emocionante. Él tiene mucho ímpetu, ayudó a escribir algunas de las canciones, parecía estar igual de emocionado que nosotros. Además, vivimos muy cerca, nos vemos de vez en cuando y fumamos marihuana.

Estos lanzamientos nos recuerdan al Wavves de hace algunos años. ¿Nostalgia?

Seguro, es algo que nos cae encima porque nos estamos volviendo viejos y probablemente no estamos prestando mucha atención a otras cosas. Estamos envueltos en los sonidos de los años 90, la música con la que crecimos, la época grunge. De hecho, este sentimiento de nostalgia es mucho de esos tiempos, por lo que terminamos incluyéndolo en nuestros temas, aunque no lo hayamos pensado inicialmente.

¿Cómo describirías esta nueva etapa de Wavves?

Es algo difícil de describir. No sabemos qué pasará en el futuro. Este es el tiempo más largo que he pasado sin tocar en vivo; necesito hacerlo pronto, de una forma u otra, estoy seguro de que las cosas se moverán distinto. La música es mi religión.

Aun con esta incertidumbre, Stephen se mantiene con la fe en alto y con la seguridad de que la música encontrará la forma de salir a flote. El próximo disco de Wavves, Hideaway, llega el 16 de julio de este año.

Fotos: cortesía