Alan Moore, creador de Watchmen, ha expresado su disgusto por las películas de superhéroes y ha asegurado que la “infantilización” de los adultos que las aman puede actuar como un “precursor del fascismo”.

“Alrededor de 2011 dije que pensaba que habría implicaciones serias y preocupantes en el futuro si millones de adultos hicieran cola para ver películas de Batman. Porque ese tipo de infantilización, ese impulso hacia tiempos más simples, realidades más simples, muy a menudo puede ser un precursor del fascismo”, recordó Alan Mooreen una reciente entrevista con The Guardian. “

Como prueba, el escritor señaló que cuando Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos en 2016, muchas de las películas más importantes eran de superhéroes. Asimismo, Alan Moore expresó su preocupación con respecto a que “cientos de miles de adultos [están] haciendo fila para ver personajes y situaciones que se crearon para entretener a los niños de 12 años de edad”.

“Realmente no pensé que los superhéroes fueran cosa de adultos. Creo que esto fue un malentendido que surgió a raíz de lo que sucedió en la década de 1980, a lo que debo echarle la mano con una parte considerable de culpa, aunque no fue intencional, cuando aparecieron por primera vez cosas como Watchmen. Había una gran cantidad de titulares que decían ‘Los cómics han crecido'”, continuó.

“Tiendo a pensar que, no, los cómics no habían crecido. Hubo algunos títulos que eran más de adultos de lo que la gente estaba acostumbrada. Pero la mayoría de los títulos de cómics eran más o menos los mismos de siempre. No fueron los cómics los que crecieron. Creo que fueron más los cómics que se encontraron con la edad emocional de la audiencia que venía por el otro lado”, concluyó.

Ésta no es la primera vez que Alan Moore hace comentarios en contra de las películas de superhéroes. En 2017, el escritor dijo que ésta cultura era “tremendamente vergonzosa” y que la popularidad de las películas sugería un “estado autoimpuesto de arresto emocional”; mientras que en 2019, Moore también aseguró que el término “novela gráfica” fue creado para “validar el amor continuo [de los adultos] por Green Lantern o Spider-Man sin parecer de alguna manera emocionalmente subnormal”.