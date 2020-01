Después de un año inactivos, The War On Drugs regresó a los escenarios para realizar dos conciertos especiales, uno en el Union Transfer y otro en The Fillmore. Durante estos íntimos shows, le hicieron cover a Look Out For My Love de Neil Young, Birds Of Paradise de The Pretenders y Because The Night de Patti Smith. Además de que como invitados especiales, contaron con la presencia de la cantautora Rosali y Michael Polizze.

Ya es bien conocido entre los fans del grupo que en sus presentaciones en vivo se animan a hacer sus propias versiones de canciones importantes del rock. Entre los artistas a los que le han rendido tributo se encuentran John Lennon, George Harrison y The Water Boys.

De igual forma, tienen una versión de Accidentally Like A Martyr de Warren Zevon, la cual interpretaron también en estos shows. Así mismo, realizaron una recapitulación de sus discos Slave Ambient (2011) y A Deeper Understanding, su último álbum que el año pasado fue ganador de un Grammy.

La última vez que la banda se había subido a un escenario fue en 2018, durante las tres intensas noches que tuvieron en el club Johnny Brenda’s y en el Tower Theater en su ciudad natal. Esto como cierre de un gran tour que realizaron para promocionar su cuarto álbum de estudio, A Deeper Understanding, que inclusive también los trajo a México para presentarse en la novena edición del Festival Corona Capital.

Esperemos ésta sea una señal de que durante 2020 tendremos música nueva de The War On Drugs. Por lo mientras, acá te dejamos los grandiosos covers que le hicieron a Neil, Patti y The Pretenders.

Créditos foto de portada: Larry Hirshowitz.