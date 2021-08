War Kabinett es una banda mexicana que combina varios sub géneros de metal y que tiene en su haber un EP y un larga duración. Este último se llama Made in Mexico y fue uno de los mejores que se editaron en 2011 en nuestro país, muestra inequívoca del talento que existe dentro del confín de nuestras fronteras. Desde entonces han pasado diez años en los que la banda no ha ofrecido material nuevo; aunque el maleficio se romperá pronto.

TXT:: Luis Jasso

El giro de tuerca es que la banda prepara no sólo un disco sino un concepto denominado Azteca by War Kabinett. En ese contexto, el primer sencillo es “God of the sacred cave”, el primer eslabón en una cadena de eventos y creaciones musicales y presentaciones en vivo que marcarán el futuro inmediato del grupo. Aunque la semana que viene estará disponible en plataformas digitales, “God of the sacred cave” será presentada en vivo este domingo 15 de agosto, a las 13:00 hrs., en el Teatro Morelos de Toluca, dentro del marco de la conmemoración de la Defensa de la Gran Tenochtitlán.

Este día, la banda se unirá a la Orquesta Filarmónica de Toluca y su director, el maestro Gerardo Urbán, para demostrar que se trata de un esfuerzo real y preparado y no sólo de una canción adornada con elementos orquestales generados en una computadora. Y ojo, nada hay de malo en hacerlo de esa manera, pero tener a una orquesta en vivo le da una dimensión totalmente diferente y lo hace un evento sin precedente dentro del metal nacional.

En cuanto a la orquesta, los metaleros la recordarán porque fue la que acompañó a Septicflesh en el brutal concierto sinfónico del2019 en el Teatro Metropólitan. Pero eso no es todo, además de War Kabinett y la orquesta habrá un tercer elemento musical presente en el escenario en forma de instrumentos, sonidos y ritmos prehispánicos. Cada quien decidirá si le gusta o no; de entrada, la idea de hacer un disco conceptual sobre la historia de los antiguos mexicanos, construido desde el metal y coronado con una orquesta completa, es de llamar la atención.